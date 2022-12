Norwich verléiert wichteg Punkten am Kampf ëm den Opstig. Den Olivier Thill war wéinst enger Knéiblessur net am Asaz.

Eyüpspor huet ouni den Olivier Thill mussen auskommen, dee wéinst enger Blessur um Knéi net konnt matwierken. Beim Heemmatch géint Boluspor ass een awer net iwwer en 0:0 erauskomm. Och no dësem Punktverloscht läit d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller weiderhi mat groussem Virsprong op der éischter Plaz vun der zweeter tierkescher Liga.

An der englescher Championship huet Norwich eng Néierlag mussen astiechen. Mat Blackburn war en direkte Kontrahent ëm den Opstig op Norwich komm a konnt sech um Enn mat 2:0 behaapten. D'Canaries louche schonn no véier Minutten duerch en Eegegol hannen a kuerz virum Ofpëff hunn d'Rovers den decisiven zweete Gol geschoss. Den Danel Sinani stoung wuel an der Startformatioun, gouf awer no 73 Minutten ausgewiesselt.