Als Grënn gëtt de Paul Olk Differenzen an der Ëmstrukturéierung vum Veräin un.

Erklärung vum Ex-President vun der Escher Fola

Après seulement 8 semaines à la tête du CS Fola, j'ai quitté la présidence en raison de divergences stratégiques, à ma demande et d'un commun accord. Il s'agissait principalement de la mise en place de la restructuration, de la transformation et de l'assainissement de l'association.

Ces dernières années, Fola a fortement souffert de la pandémie de coronavirus, des bénévoles et des membres du comité directeur ont quitté l'association pour diverses raisons. Les primes de l'UEFA pendant les années de pandémie ont contribué à plus de la moitié des recettes. L'élimination prématurée de la Conference League en juillet de cette année a entraîné une perte de revenus drastique par rapport aux prévisions budgétaires, dont personne au sein du club n'était vraiment conscient dans son ensemble. Dès la fin de la saison 2021/22, des membres du conseil d'administration m'ont demandé à plusieurs reprises de devenir président, de donner une nouvelle structure et organisation interne au club. Officiellement, mon entrée en fonction a eu lieu lors de l’AGE le 13 octobre 2022. Au cours des semaines et des mois précédents, j'ai présenté au comité un programme de restructuration, la mise en œuvre a commencé immédiatement après mon élection à la présidence, des analyses ont été menées dans tous les domaines et ont été rapidement achevées, j'ai pu présenter les résultats au comité du club réunis le 26 octobre et les changements absolument nécessaires ont été immédiatement mis en œuvre. Cette démarche n'a pas reçu le soutien de tous les membres du comité, il y a donc eu des résistances à abandonner les habitudes acquises au fil des années, ce qui a conduit à des divergences qui sont déja apparues avant le match à domicile contre Jeunesse et qui se sont malheureusement accentuées par la suite.

En tant qu'ancien président de différents clubs, associations et groupements, je sais mieux que quiconque que face à l'assainissement et aux restructurations, il se développe parfois des dynamiques auxquelles on ne peut pas s'opposer. La conséquence logique a été ma démission écrite le samedi 3 décembre, encore avant le match à domicile contre Hostert.