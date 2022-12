Donieft behalen d'Packers hir Playoff-Hoffnungen an d'Cowboys réckelen an der NFC East méi no un d'Eagles erun.

Jacksonville Jaguars - New York Jets 19:3

Et war wierklech net den Dag vun den Jets, déi doheem quasi keng Chance géint d'Defense vun den Jaguars haten. Nach am éischten Ugrëff hunn d'Jaguars de Ball gefumbelt an d'Jets konnten aus dësem Feeler direkt dräi Punkte maachen. Ma dobäi ass et dono awer och bliwwen. Nach am éischte Quarter hunn d'Jaguars ausgeglach an dono hu si sech lues a lues, mat 10 Punkten am zweete Véierel, 3 am drëtten an 3 am véierten, ofsetzen. Esou gewanne si eng Defensiv-Schluecht, bei deem där et just een Touchdown gouf, kloer mat 19:3 géint d'Jets.

Green Bay Packers - Miami Dolphins 26:20

Fir béid Ekippen ass et ëm vill gaangen, well esouwuel d'Dolphins wéi och d'Packers matten dran am Kampf ëm d'Playoffs sinn. An der éischter Hallschent goung et nach hin an hier, ma virum Téi haten d'Dolphins en Avantage vun 20:13. No der Paus awer huet d'Defense vun de Packers dominéiert. Wärend hir Offense eng weider Kéier 13 Punkten op d'Tafel bruecht huet, hu si guer näischt vun den Dolphins zougelooss. An leschten Drive vun den Dolphins, deen de Match nach hätt kéinten dréinen, konnt den Douglas esouguer eng Pass vum Tagovailoa offänken, et war déi 3. Interception an dësem Match fir de Quarterback vu Miami, an domadder d'26:20-Victoire vun de Packers sécheren.

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys 34:40

Wéinst enger Blessur vun hirem Star-Quarterback sinn d'Eagles mam Ersatzmann Gardner Minshew bei den Divisonal Rival op Dallas gereest. De Minshew, dee länger Zäit net méi gespillt huet, hat net dee schlechtsten Dag erwëscht an huet zwar 24 vu 40 Bäll ubruecht, dat och fir 355 Yards, ma huet nieft zwou Touchdowns och fir zwou Interceptions gehäit. De Prescott op der anerer Säit huet 27 vu 35 Bäll un de Mann bruecht, dat fir 347 bei dräi Tochdowns an enger Intercepiton. An der éischter Hallschent vum Match goung et nach hin an hier: 10:7 fir d'Eagles no 15 Minutten an 20:17 no 30. Den Eagles sollten dann och nach an den zwee leschte Véierelen all Kéiers een Touchdown geléngen, ma d'Cowboys konnten nieft engem Touchdown pro Véierel an nach engem respektiv zwee Fieldgoals de Match decidéieren. An hirem leschte Versuch, fir de Match nach ze gewannen, koumen d'Eagles net méi wäit wéi op déi 19. Yardslinn vun Dallas, kruten de Ball awer net méi an d'Endzon. Esou verléiere si 34:40 zu Dallas.

NFC South bleift spannend

Mat de Falcons eliminéiert bleiwen an der NFC South weider dräi Ekippen, déi sech eng Playoffsplaz kënne sécheren. Dat kuriéist dodrunner: Keng vun dësen Ekippen huet aktuell e positive Record. Aktuell op der éischter Plaz sinn d'Tampa Bay Buccaneers (7:8) , déi dës Plaz mat hirer knapper Victoire an der Overtime géint d'Arizona Cardinals konnte behaapten. Et war e Match, an deem net wierklech eng Ekipp dës Partie konnt u sech rappen (3:3 am 1. Quarter, 3:3 am 2. Quarter, 0:0 am 3. Quarter an 10:10 am véierte Quarter). An Overtime kruten d'Cardinals de Ball als Éischt, konnten domadder awer näischt ufänken, dowéinst ass de Bucs a Fieldgoal vum Succop duergaangen, fir de Partie ze wannen.

Hannert de Bucs a mat engem Record vu 6:9 stinn d'Carolina Panthers. D'Ekipp, déi scho mat hirem drëtte Starting Quarterback spillt, konnt sech doheem géint d'Lions, déi u sech aktuell a gudder Form sinn, behaapten. Grad iwwert de Buedem mat 320 Yards hunn d'Panthers dominéiert. Hiren Avantage hu si am zweete Véierel erausgespillt, nodeem et no den éischte 15 Minutte 7:7 stoung, konnte dorausser séier e 24:7 maachen. Dee Réckstand konnten Lions am leschte Véierel e bësse verréngeren, ouni de Panthers awer geféierlech ze ginn. Esou geet de Match mat 37:23 fir d'Panthers op en Enn.

Drëtten an der Lutte ëm déi eng Plaz an de Playoffs sinn d'New Orleans Saints, déi genee wéi d'Panthers e staarken negative Rekord hunn. Ma hir 17:10-Victoire géint Cleveland Browns behält si am Kamp ëm d'Playoffs. Nodeem d'Saints an der Paus 3:10 hanne waren, hu si am drëtte Véierel 14 Punkte konnte maachen an et och fäerdeg bruecht, d'Browns nom Téi net méi Punkten ze loossen.

An der Woch 17 geet et da fir d'Panthers ëm alles, well eng Néierlag bei de Bucs géif si dann och vun de Playoffs eliminéieren. D'Saints hunn och eng schwéier Aufgab, well si musse bei d'Eagles reesen an do wannen, fir nach eng Chance ze hunn. Um leschte Spilldag treffen d'Saints dann doheem op d'Panthers an d'Bucs musse bei déi schonn eliminéiert Falcons reesen.

All d'Resultater am Iwwerbléck

E Bléck op d'Playoffs

An der AFC sinn d'Bills (12:3), d'Chiefs (12:3), d'Bengals (11:4) an d'Ravens (10:5 hannert de Bengals) sécher an de Playoffs. Aktuell wieren och nach d'Jaguars (7:8 als Top vun der AFC South) esou wéi d'Chargers (8:6 hannert den Chiefs), an d'Dolphins (8:7 hannert de Bills) am Rennen. Ma och d'Patriots an d'Jets (béid 7:8 an hannert den Dolphins a Bills), esou wéi d'Titans (7:8 hannert den Jaguars) an d'Steelers (7:8 hannert de Bengals a Ravens) hunn nach Chancen. Och nach eng kleng Chance hunn d'Raiders (6:9 hannert de Bills an Chargers).

Mat den Eagles (13:2), Vikings (12:3), 49ers (11:4) a Cowboys (11:4) sinn och an der NFC scho véier Ekippe sécher weider. D'Bucs wieren aktuell als Leader vun der NFC South (7:8) weider genau séi och d'Giants (8:6:1) an d'Commanders (7:7:1, béid hannert den Eagles a Cowboys). Nach gutt dobäi sinn och d'Seahawks (7:8 hannert de 49ers), d'Lions an d'Packers (béid 7:8 hannert de Vikings), an d'Panthers an d'Saints (béid 6:9 hannert de Saints)