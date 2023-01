Den Tom Brady an d'Tampa Bay Buccaneers hunn hiren éischte Matchball fir d'Qualifikatioun fir d'Playoffs spektakulär genotzt.

Am Duell mam Verfolleger Carolina Panthers konnte sech d'Buccaneers duerch e staarke véierte Véierel mat 30:24 duerchsetzen, nodeems se nach mat 10:21 zeréck louchen.

Domat steet den Tom Brady déi 14. Kéier hannerteneen an de Playoffs.

Och an de Playoffs stinn d'New York Giants no der 38:10 Victoire bei den Indianapolis Colts, an dat déi éischte Kéier zanter 2006!