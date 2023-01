Zanter 2 Wochen ass Bastia dem Florian Bohnert seng nei Heemecht.

An der Corse wäert de Lëtzebuerger Nationalspiller an Zukunft op Punktejuegd goen. Den Trainer, de Régis Brouard, dee wärend 2 Saisone beim Stater Racing war, huet de Lëtzebuerger Nationalspiller kontaktéiert.

"Duerch meng konstant Leeschtung an der BGL Ligue gouf de Veräin op mech opmierksam. Mäin aktuellen Trainer zu Bastia war selwer wärend 2 Saisonen als Coach beim Stater Racing aktiv."

De 25 Joer jonken Defenseur freet sech op dës nei Erausfuerderung. De franséische Veräin spillt aktuell an der Ligue 2. Vun 20 Ekippen ass de Club 11. an der Tabell mat 24 Punkten. 12 Punkten hannert dem Tabellenéischte Le Havre. Fréier oder spéider wëll dem Florian Bohnert säin neie Veräin awer nees éischtklasseg ginn.

"Et ass wichteg, datt ech weise kann, wat ech kann. Eng konstant Leeschtung bréngen. Ech wëll iwwer déi zwee an hallef Joer, wou ech zu Bastia ënnerschriwwen hunn, eng gutt Leeschtung bréngen."

Mam Kevin van den Kerkhof spillt e fréiere Spiller vum F91 Diddeleng zu Bastia. Hien hëlleft dem Florian Bohnert bei der Integratioun an d'Ekipp an iwwerhaapt an dat neit Liewen als Fussballprofi. Duerch Disziplin an Asaz wëll sech den Neo-Profi Spillzäit um Terrain erkämpfen.

E Samschdeg, de 7.Januar, spillt dem Florian Bohnert säin neie Veräin an der Coupe zu Evreux.