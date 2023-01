Nodeem de Martinez mat der Belsch schonn an der Gruppephas eliminéiert gouf, hat hien den Trainerposte bei eisen Nopere geraumt.

De Martinez konnt säi gréissten Erfolleg mat der Belsch bei der WM 2018 a Russland feieren, deemools war et fir déi drëtte Plaz duergaangen. Den 49 Joer ale Spuenier gëtt domat Successeur vum Fernando Santos, dee kuerz no der Weltmeeschterschaft am Katar entlooss gouf.