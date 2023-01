Den Noël Le Graët gouf e Mëttwoch vum Exekutivcomité vun der franséischer Futtballfederatioun vu sengem Posten als President fräigestallt.

De Le Graët hat de Weekend relativ plomp Aussoen iwwert de Zinedine Zidane gemaach, déi an de franséischen an europäesche Futtballkreesser net gutt ukomm sinn an als respektlos empfonnt goufen. Donieft steet zanter September 2022 och nach de Virworf vun "harcèlement sexuel" am Raum.

Den Interim iwwerhëlt elo de Vizepresident Philippe Diallo.