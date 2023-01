Obwuel eng Stroumpann fir Problemer gesuergt huet, konnt zu Ruhpolding den Biathlon op en Enn gefuer a geschoss ginn.

De Bö konnt sech dann trotzt zwee Schossfeeler géint déi aner 95 Starter duerchsetzen. Op Plaz zwee koum den zweeten Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, deen zwar just ee Schossfeeler hat, awer 10 Sekonne méi laang fir déi ronn 20 Kilometer gebraucht huet. De Sloween Jakov Fak koum op d'Plaz dräi an huet e rengen norwegesche Podium verhënnert, well de Sturla Holm Laegreid just véierte gouf. De leschten an der Top 5 gëtt den Italiner Tommaso Giacomel, dee bal 48 Sekonne Retard op de Gewënner hat.

Am Gesamtweltcup läit de Bö mat 869 Punkte viru senge Landsleit Laegreid (725) a Christiansen (428). Op Plaz véier läit de Fransous Maillet (409) a fënneften ass den däitschen Doll (369).