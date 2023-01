Mat deem Budget sollen nei Sportinfrastrukture gebaut ginn, respektiv aler renovéiert.

5-Joresplang vun de Sportinfrastrukturen / Franky Hippert

Dëse Finanzementsprojet gouf dësen Dënschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert.

Jee no Envergure bedeelegt sech de Staat jo mat 35, 50 oder souguer 70% vun de Käschte vu Sportinfrastrukturen. Och d’Dauer, wéi laang se genotzt ginn, spillt eng Roll. Am aktuelle 5-Joresplang waren iwwregens just 120 Millioune virgesinn, mat deem eng 36 Projete subventionéiert goufen.

Op enger provisorescher Lëscht figuréieren aktuell 35 Projeten, déi an déi nei Finanzenveloppe vun 135 Millioune kéinte falen, dorënner beispillsweis d’oppe Schwämmen zu Veianen an zu Wolz, oder de Bau, respektiv Renovatioune vu Sportshalen zu Déifferdeng, Esch, Iechternach, Miersch, Monnerech, Kietscht oder Réimech.

Zu Biissen wier dann och en nationale Beachvolley-Center geplangt.