Vum 27. bis den 29. Januar ass den Euro Meet an der Coque. RTL.lu weist d'Schwëmmerinnen an d'Schwëmmer am Livestream.

Vun dësem Freideg u steet an der Coque déi 23. Editioun vum Euro Meet um Programm. Déi leschten 2 Joer war dësen internationale Schwamm-Meeting wéinst der Covid-Pandemie ausgefall. Fir 2023 ass et den Organisateure gegléckt, dee scho gudde Plateau u gudde Schwëmmer nach emol ze toppen. Fir d'Lëtzebuerger Elite, Pit Brandenburger, Julien Henx a Max Mannes ass dës Kompetitioun e wichtegen Test géint bekannte Gréissten aus dem internationale Schwammsport. D'Lëscht vun Top-Schwëmmer ass 2023 sou grouss wéi nach ni: Aus Spuenien ass sou zum Beispill d'Mireia Belmonte gemellt. D'Olympiagewënnerin vu Rio 2016 iwwer 200 Meter Papillon, huet och de Weltrekord am 25 Meter Basseng iwwer déi selwecht Distanz. Bei den Häre steet ënnert anerem de Chad Le Clos an der Startlëscht. De Südafrikaner huet a senger Karriär 4 olympesch Medaile gewonnen a war 16 Mol Weltmeeschter. De Papillon ass och dem Le Clos seng Spezial-Disziplin. E weidere bekannten Numm ass dee vum Mykhailo Romanchuk. De Schwëmmer aus de Ukrain war 2021 zu Tokio 2 Mol den Zweeten iwwer 800 a 1.500 Meter Crawl. Dat leschte Joer gouf de Romanchuk zu Roum iwwer 1.500 Meter Crawl Europameeschter. De Programm vun de Streamen aus der Coque: Freideg 27. Januar

Vun 9h00 bis 12h20

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire a vu 16h30 bis 18h45: Finallen

live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Commentaire: Tom Flammang a Julie Meynen Samschdeg 28. Januar

Vun 9h00 bis 12h50

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire a vu 16h00 bis 19h00: Finallen

live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Commentaire: Tom Flammang a Raphaël Stacchiotti Sonndeg 29. Januar

Vun 8h30 bis 12h00

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire a vu 15h45 bis 18h15: Finallen

live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Commentaire: Tom Flammang a Raphaël Stacchiotti Resultater