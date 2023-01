En Dënschdeg den Owend gouf 4 Matcher vum 17. Spilldag an der däitscher Bundesliga gespillt.

RB Leipzig konnt sech kloer an däitlech mat 6:1 géint den FC Schalke 04 duerchsetzen. Virun allem den Dani Olmo wousst op Säite vun RB ze iwwerzeegen.

Am Duell tëscht dem 1. FC Köln a Bayern München gouf et um Enn en 1:1. D'Gäscht vu Köln si schonns an der 4. Minutt duerch e Gol vum Skhiri a Féierung gaangen. Dem Tabelleleader Bayern ass eréischt an der 90. Minutt duerch e flotte Gol vum Kimmich den Ausgläich gelongen. De Lëtzebuerger Mathias Olesen stoung an der Startopstellung, ass an der 46. Minutt awer ausgewiesselt ginn.

Och tëscht Hoffenheim a Stuttgart gouf et kee Gewënner. De Kramaric huet an der 94. Minutt mat sengem zweete perséinleche Gol op 2:2 gestallt, wat dann och gläichzäiteg d'Schlussresultat war.

Wolfsburg feiert iwwerdeems eng kloer 5:0-Victoire zu Berlin géint d'Hertha.