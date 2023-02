Bei engem Meeting zu Ulstein an Norwegen huet de Bob Bertemes en Donneschdeg den Owend am Bommstoussen en néie Lëtzebuerger Indoor-Rekord realiséiert.

Direkt am éischte Versuch, huet de Bob Bertemes d'Bomm op 21 Meter a 6 Zentimeter gestouss an de Meeting a senger Disziplin gewonnen.

Den ale Rekord aus dem Joer 2019 louch bei 21 Meter an 3 Zentimeter. Dee Rekord hat de CA Bieles Athlet deemools beim Meeting zu Potsdam an Däitschland realiséiert.