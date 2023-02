Liverpool verléiert 0:3 bei Wolverhampton a Manchester United setzt sech 2:1 géint Crystal Palace duerch. PSG huet elo aacht Punkten Avance op Marseille.

An der Premier League an an der Ligue 1 stoungen d'Partië vum 22. Spilldag um Programm. An der Serie A gouf um Samschdeg den 21. Spilldag lancéiert. An der spuenescher La Liga waren d'Matcher vum 20. Spilldag.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt Dir hei.

Premier League

Everton - Arsenal 1:0

1:0 Tarkowski (60')

Am éischte Match vum neien Everton-Coach gouf et direkt déi éischt dräi Punkten. Everton huet an der éischter Hallschent e gudde Match gewisen a mat Arsenal matgehalen. D'Gunners hate wuel zwou gutt Golchancen, déi awer net genotzt goufen. No 60 Minutte sinn d'Toffees sou gesinn net onverdéngt a Féierung gaangen. Bis zum Enn ass Arsenal virum Gol net vill agefall, soudass Everton déi éischt Victoire no zéng Matcher feiere konnt. Mat der zweeter Néierlag an der Saison vun Arsenal ka Manchester City um Sonndeg duerch eng Victoire géint Tottenham bis op zwee Punkten un den Tabelleleader erukommen.

Manchester United - Crystal Palace 2:1

1:0 Bruno Fernandes (7', Eelefmeter), 2:0 Rashford (62'), 2:1 Schlupp (76')

Manchester United hat an der éischter Hallschent alles am Grëff a louch verdéngt a Féierung, hat et awer verpasst, den zweete Gol nozeleeën. Dat sollt an der 62. Minutt dunn awer geschéien. Nodeems de Casemiro wéinst enger Tätlechkeet mat Rout vum Terrain gesat gouf a Crystal Palace den 1:2 markéiert hat, gouf et nach eng Kéier spannend am Old Trafford. ManU huet d'Resultat schlussendlech awer iwwer d'Zäit gerett. D'Red Devils sinn elo Drëtten an der Tabell.

Wolverhampton - Liverpool 3:0

1:0 Matip (5', Eegegol), 2:0 Dawson (12'), 3:0 Neves (71')

Liverpool hat en immens schlechte Start erwëscht a louch no 12 Minutte scho mat 0:2 hannen. Wolverhampton hätt virun der Paus souguer e puermol op 3:0 erhéije kënnen. An der zweeter Hallschent hunn d'Reds dominéiert, mee d'Wolves sollte genee an der Drangphas den drëtte Gol schéissen. Wolverhampton spréngt mat deem Resultat vun den Ofstigsplazen, Liverpool bleift Zéngten.

Newcastle - West Ham (18.30 Auer)

Serie A

AS Roum - Empoli (18.00 Auer)

Ligue 1

PSG - Toulouse 2:1

0:1 van den Boomen (20'), 1:1 Hakimi (38'), 2:1 Messi (58')

Duerch en direkte Fräistouss war Toulouse a Féierung gaangen, mee et huet net laang gedauert, bis de PSG den Ausgläich markéiere konnt. Nom Säitewiessel huet Paräis den Drock oprecht erhalen a konnt duerch de Messi a Féierung goen. Bis zum Schluss hate béid Ekippen nach e puer Chancen, déi awer näischt abruecht hunn. Mat dëser Victoire huet Paräis provisoresch aacht Punkte Virsprong op de Verfolger Marseille, déi nach um Sonndeg spillen.

Troyes - Lyon (19.00 Auer)

La Liga

Atlético Madrid - Getafe (18.30 Auer)

