De Griich AJ Ginnis fiert vu Plaz 23 nach op Plaz 2. D'Victoire war fir de Ramon Zenhäusern aus der Schwäiz.

Zu Chamonix a Frankräich war ass dëse Weekend d'Generalprouf virun der Weltmeeschterschaft zu Courchevel a Meribel, déi vum 6. bis den 19. Februar gefuer gëtt.

Am Slalom gewënnt de Schwäizer Ramon Zenhäusern seng fënneft Weltcup-Course an dat mat däitlechem Virsprong op den Zweetplacéierten. Dëse koum mam AJ Ginnis (1,02 Sekonnen) iwwerraschend aus Griicheland. De Ginnis louch nom éischten Duerchgang nach op Plaz 23, ass am zweete Laf awer déi bescht Zäit vun alle Participantë gefuer. Op déi drëtt Plaz koum mam Daniel Yule (+1,06 Sekonnen) e weidere Schwäizer. Plaz 4 a 5 goungen un d'Norweeger McGrath a Solevag, wärend et mat Steen Olsen (Norwegen) a Straßer (Däitschland) zwee Sechstplacéiert gouf (béid +1,47 Sekonnen).