Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp en Donneschdeg um 19 Auer an der Qualifikatioun fir d'EM 2023 géint Italien.

D’Rout Léiwinne spillen en Donneschdeg hire fënnefte Match an der Quali fir den Eurobasket 2023. Aktuell steet d’Formatioun vum Mariusz Dzurdzia am Grupp H op der 3. Plaz. Géigner en Donneschden um 19 Auer an Coque ass den Tabellenéischten Italien. Géint d’Nummer 16 an der Welt haten d’FLBB-Dammen den Allersmatch 48 op 82 verluer.

Mam neien Co-Trainer Pit Roudebourg geet et awer och nach e Sonnden op Prestany géint d’Slowakei. Nieft der Polemik wéinst dem Coupematch tëscht Diddeleng an dem Gréngewald huet d’Nationalekipp eng schwéier Aufgab. Wéinst Blessuren oder der Studie feelen 10 vun 19 Spillerinnen aus dem Kader. Enn November gouf et och e puer Ausfäll. Mä do gouf et trotzdeem eng Victoire géint Schwäiz.

Ufank vum Match: 19h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 21h00

D'FLBB-Selektioun

Bidinger Charlie (Musel Pikes)

Blasen Emma (T71 Dudelange)

Coulon Kyra (Basket Esch)

Etute Faith Ehi (T71 Dudelange)

Geniets Mandy (T71 Dudelange)

Hämäläinen Isa (Résidence Walfer)

Irthum Liz (AB Contern)

Jablonowski Lisa (no club)

Mossong Nadia (T71 Dudelange)

Schumacher Laetitia (Amicale Steinsel)

Skrijelj Esmeralda (Amicale steinsel)

Skrijelj Seila (T71 Dudelange)

Wolff Cathrin (Gréngewald Hueschtert)

Head coach: Mariusz Dziurdzia

Assistant coach: Pierre Rodenbourg

Kiné: Andrea Sinka

Team manager: Fabienne Deister

