Op der Weltmeeschterschaft am Schi Alpin a Frankräich gouf et am Super-G eng iwwerraschend Victoire fir de Kanadier James Crawford.

Hie war um Enn eng Honnertstel méi séier wéi den Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Komplettéiert gëtt de Podium vum Fransous Alexis Pinturault. De Schwäizer Marco Odermatt an den Titelverdeedeger Vincent Kriechmayr aus Éisträich sinn nëmmen op déi 4., respektiv 12. Plaz komm.