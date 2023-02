De Christiano Ronaldo ass deen éischte Futtballspiller, deen a senger Veräinskarriär iwwer 500 Goler markéiert huet.

Um Donneschdegowend am Match tëscht Al Wahda an Al-Nassr huet de portugisesche Spiller direkt 4 Mol getraff an huet als Profi elo 503 Goaler fir verschidde Veräiner geschoss.

Cristiano Ronaldo scored 4 goals in today's match

21’—⚽

40’—⚽

51’—⚽

61'—⚽

pic.twitter.com/KPN6d5a8oH — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) February 9, 2023

De Ronaldo ass domat den éischte Spiller, dee méi wei 500 Goler konnt markéieren. Nom Match vun en Donneschdeg den Owend steet hie bei 503 Goler. Dorënner ënnert anerem 311 fir Real Madrid, 81 fir Juventus an 103 bei Machester United.

De Lionel Messi huet den Ament 490 Goaler op sengem Kont, och hien dierft an noer Zukunft de Seuil vu 500 knacken.