De Johannes Thingnes Bö gewënnt seng zweet Goldmedail bei der WM zu Oberhof. An der Descente am Schi Alpin gouf et eng Victoire vum Jasmine Flury.

Bei der Weltmeeschterschaft am Schi Alpin zu Courchevel-Méribel a Frankräich huet d‘Jasmine Flury iwwerraschend d‘Goldmedail an der Descente gewonnen. D‘Schwäizerin war 4 Honnertstel méi séier wéi d‘Nina Ortlieb aus Éisträich an 12 Honnertstel virun hirer Kompatriotin Corinne Suter. Fir d'Jasmine Flury war et déi éischt Goldmedail an hirer Karriär an och eng Première op der ieweschter Träppche vum Podium ze stoen. Déi grouss Favoritin op den Titel, d'Italieenerin Sofia Goggia, war no engem Feeler am leschten Deel vun der Course ausgescheet.

Bei der Biathlon-WM am däitschen Oberhof ënnermauert de Johannes Thingnes Bö am Sprint seng staark Leeschtungen. Bei schwéiere Wiederkonditioune kënnt den Norweeger mat enger Avance vu 14,8 Sekonnen op säi Brudder Tarjei Bö an d'Zil. Mam Sturla Holm Laegreid (+39,9 Sekonnen) a Johannes Dale (+ 43,6 Sekonnen) hëlt Norwegen déi véier éischt Plazen an. Fir de Johannes Thingnes Bö ass et schonn déi zweet Goldmedail bei dëser Weltmeeschterschaft.