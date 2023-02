Arsenal huet, punktgläich, 10 Goler manner geschoss, allerdéngs nach e Match manner gespillt.

FC Arsenal - Manchester City 1:3

0:1 De Bruyne (24'), 1:1 Saka (42',p), 1:2 Grealish (72'), 1:3 Haaland (82')

An der englescher Premier League huet Manchester City sech e Mëttwoch den Owend 3:1 beim FC Arsenal duerchgesat an domadder provisoresch d’Tabellespëtzt iwwerholl. Den De Bruyne hat d'Gäscht no 24 Minutten a Féierung bruecht ma kuerz virun der Paus konnt de Saka vum Punkt ausgläichen. Et war an der zweeter Hallschent, wéi sech Citysen konnten of- an duerchsetzen, dat duerch Goler vum Grealish an der 72. an dem Haaland an der 82. Minutt.