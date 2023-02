De serbesche Rekord-Grand-Slam-Gewënner ass vun e Méindeg un déi 377. Woch d'Nummer 1 am Härentennis, dat war bis elo just der däitscher Legend gelongen.

De 35 Joer alen Novak Djokovic aus Serbien geet a seng 377. Woch un der Spëtzt vun der ATP-Weltranglëscht. Domadder stellt hien de Rekord vun der däitscher Steffi Graf an, déi genee esou laang d'Nummer 1 bei de Frae war. Mat 22 Grand-Slam-Titele leien den Djokovic an d'Graf och an där Kategorie op engem Niveau. Och de Spuenier Rafael Nadal huet 22 Mol bei engem Grand-Slam-Turnéier gewonnen. An deem Ranking läit d'Australierin Margeret Court-Smith mat 24 Titelen op der éischter Plaz, dat virun der US-Amerikanerin Serena Williams mat 23 Titelen. Wat d'Positioun un der Spëtzt vun der Weltranglëscht läit bei den Häeren de Schwäizer Roger Federer mat 310 Wochen op der zweeter Plaz.