E Sonndeg ass a Frankräich zu Courchevel, respektiv Méribel, d'Weltmeeschterschaft am Schi-Alpin op een Enn gaangen.

Positive Lëtzebuerger Bilan no der Schi-WM / Rich Simon

Zwee Lëtzebuerger Hären an zwou Lëtzebuerger Damme waren mat dobäi. Dat gouf et bis elo nach ni. Déi beschte Resultater bei der WM goungen op de Konnt vum Gwyneth ten Raa. Mat grad emol 17 Joer koum d'Nowuesstalent am Slalom op déi 39., an am Riseslalom op déi 37. Plaz. Allkéiers mat engem Retard, no zwee Leef, vun eppes méi wéi 10 Sekonnen op déi absolut Weltspëtzt. Dobäi muss ee wëssen, datt d'Lëtzebuergerin déi Bescht an den zwou Coursse vum Joergang 2005 war. Dat versprécht fir Zukunft.

De Matthieu Osch ass mat 23 Joer elo schonn e gewëssene Routinier, wat d'Weltmeeschterschaften ugeet. No Are a Schweden a Cortina d'Ampezzo an Italien war et fir hie schonn déi 3. WM.

Fir säi Papp an Trainer vun der Lëtzebuerger Schifederatioun, de Gilles Osch, war dës WM fir de Matthieu och déi Beschten. Hie konnt säi Retard op d'Weltspëtzt nämlech däitlech verkierzen vis-à-vis vun zum Beispill der WM 2021 zu Cortina d'Ampezzo.

Fir d'Joyce ten Raa, déi 2 Joer méi als ass wéi d'Schwëster Gwyneth, war et den Out am éischte Laf am Slalom. Am Riseslalom ass awer eng 51. Plaz erausgesprongen. Do dernieft konnt d'Joyce dem Gwyneth wichteg Informatioune mat op de Wee ginn, sou de Gilles Osch. Wat sech positiv op déi méi jonk ten-Raa-Schwëster ausgewierkt huet.

De 4. FLS-Vertrieder war de Joachim Keghian. Hie konnt sech net fir d'Haaptcoursse qualifizéieren. Fir de Gilles Osch war et awer fir hie bei dëser Weltmeeschterschaft wichteg, Erfarungen ze sammelen. An dofir gouf hien och vun der FLS fir d‘WM selektionéiert.

Global gesinn kann een zeréck behalen, datt d'Schifederatioun den Ament ee ganz gudden Nowuess huet, vun deem ee sech an den nächste Jore sécherlech nach vill kann erwaarden.

D'Saison ass elo awer nach net eriwwer. Et stinn nach FIS Courssen, déi bis an den Abrëll era ginn, fir d'FLS Vertrieder um Programm.