Um Mëttwoch den Owend waren et déi zwee lescht Allersmatcher vun der Aachtelsfinall an der Champions League.

RB Leipzig - Manchester City 1:1

0:1 Mahrez (27'), 1:1 Gvardiol (70')

City huet déi éischt 45 Minutte kloer dominéiert. Si hate knapp 74 Prozent Ballbesëtz an siwen Ofschlëss. Eenzeg an der Präzisioun huet et bei hinne gefeelt. Just den Mahrez huet no 27 Minutten de Ball an de Gol konnte schéissen, nodeem de Gündogan hie propper an Zeen gesat hat.

RB Leipzig - Manchester City 0:1 Mahrez No 27 Minutte sinn déi dominant Gäscht an Féierung gaangen.

Ronn 10 Minutte méi spéit hätt de Grealish kéinten op 2:0 erhéijen, ma säi Käppert ass knapp iwwert d'Lat gaangen. Déi éischt Golchance vu Leipzig koum an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent, ma de Schoss vum Werner war ze zentral a kee Problem fir den Ederson am Gol.

Den Ederson hat dann schonn am Ufank vun der zweeter Hallschent méi ze dinn. Innerhalb vun 3 Minutten, tëscht der 53. a 56. Minutt, war hien dräi Mol gefuerdert, dat zwee Mol géint den Heinrichs, deen de Gol béid Kéiere knapp verpasst huet, an eng Kéier géint de Forsberg. Leipzig huet iwwerhaapt méi Gas ginn nom Säitewiessel. No 70 Minutten hunn d'Fans vun der Heemekipp du gefeiert, well de Gvardiol no enger Virlag vum Halstenberg am héchste gesprongen ass an de Ball mam Kapp iwwert d'Linn konnt drécken.

RB Leipzig - Manchester City 1:1 Gvardiol An der 70 Minutt huet e Standard fir den Ausgläich gesuergt.

Déi nächst Chance vu Manchester huet net laang op sech waarde gelooss, mä de Blaswich am Gol vu Leipzig huet de Schoss vum Gündogan mat engem super Reflex ofgewiert. Et sollt beim 1:1 bleiwen, nodeem City déi éischt Hallschent dominéiert huet an Leipzig déi zweet Hallschent däitlech besser an de Match koum.

RB Leipzig - Manchester City: All d'Highlights vum Match D'Gäscht hunn déi 1. Hallschent dominéiert, ma d'Heemekipp koum nom Säitewiessel zeréck.

Inter Mailand - FC Porto 1:0

1:0 Lukaku (86')

© Marco BERTORELLO / AFP

Et war grad an den éischte 45 Minutten a Match op Aenhéicht, wou sech net wierklech eng Ekipp verstoppt huet. Inter hat zwar méi Ballbesëtz an och méi Chancen, ma och Porto hat seng Undeeler an d'Méiglechkeet, a Féierung ze goen. Eng gutt Chance hat Porto no 37 Minutten, ma den Onana am Gol vun Inter konnt de Ball vum Grujic paréieren. Genau esou staark war de Costa an der Nospillzäit, wéi hien e gudde Käppert vum Bastoni nach vun der Linn kraze konnt.

Ronn 10 Minutten no der Paus huet Porto dräi Grousschancen an zwou Minutte verginn. Zwee Mol war den Onana am Gol op der Plaz an eng Kéier huet de Zaidu just e Verdeedeger getraff. Inter war net méi esou staark do, wéi déi éischt Hallschent, an hat och no 74 Minutte Chance, datt den Taremi de Gol knapp verpasst hat. Ma no 78 Minutten huet den Otavio de Match fir Porto méi schwéier gemaach, nodeem hie seng zweet giel Kaart am Match gesinn huet an den Terrain huet misste verloossen. Dee Mann méi huet een Inter ugemierkt, déi elo och nees méi an de Match koumen a sech Chancen erausgespillt hunn. De Barella huet nach eng gutt Chance leie gelooss, éier de Lukaku de Potto getraff huet an den Ofpraller, deen direkt bei hien zeréckkoum, du verwandele konnt. Dëst sollt den eenzege Gol am Match bleiwen, esou datt Inter sech knapp géint Porto duerchsetze konnt.

Champions League: Resumé Inter Mailand - FC Porto Et sollt eng spannend Partie ginn, wou béid Ekippen d'Chance haten, sech duerchzesetzen.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Klickt hei, fir op d'Resultater vun der Champions League ze kommen.