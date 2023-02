Donieft kënne sech bei der Weltmeeschterschaft am Schisprangen an der Slowakei déi véier däitsch Dammen iwwert d'Goldmedail freeën.

Am Schisprangen-Eenzel bei den Häre kann de Piotr Żyła aus Polen säin Titel mat 261.80 Punkte verdeedegen, nodeems hien et vun der 13. Plaz op déi 1. packt. Déi zwee däitsch Athleten Andreas Wellinger (259.20 Punkten) a Karl Geiger (257.70 Punkten) gewanne Sëlwer respektiv Bronze.

Mam Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag a Katharina Althaus gewënnt Däitschland d'Goldmedail an der Ekippe-Competitioun bei den Damme mat 843.80 Punkten. Éisträich kënnt mat 831.10 Punkten op déi zweet Plaz, wärend d'Dammen aus Norwegen de Podium komplettéieren (828.60 Punkten).

D'Victoire am Riseslalom zu Palisades Thaoe an den USA geet iwwerdeems un den Éisträicher Marco Schwarz. No engem staarken zweeten Duerchgang huet hien um Enn eng Zäit vun 2:23.63 Minutten an domadder 0,03 Sekonnen manner wéi de Schwäizer Marco Odermatt, deen nom éischten Duerchgang a Féierung louch. Et ass dee 5. Weltcup-Succés fir de Schwarz. Op Plaz 3 ass iwwerdeems den Norweger Rasmus Windingstad komm, dat mat engem Retard vun 0,36 Sekonnen.