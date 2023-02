D'Ekippen aus dem Tabellekeller iwwerrasche mat Victoirë géint d'Favoritten. Déifferdeng schenkt der Etzella sechs Goler an.

De Leader Hesper setzt sech kloer mat 3:0 géint Stroossen duerch. De Swift huet de Match vun der éischter Minutt un dominéiert an d'Gäscht konnten nëmme seele fir Entlaaschtung suergen. No 20 Minutte sollt den 1:0 duerch de Stolz falen a bis zur Paus huet Hesper nach zwee Goler dropgesat. Dat selwecht Resultat sollt och no 90 Minutten um Tablo stoen. Nodeems Stroossen mat vill Elan aus der Kabinn koum, huet Hesper de Match no e puer Minutten an de Grëff kritt a bis zum Schluss sécher geréiert. Hesper huet elo fënnef Punkten Avance op Diddeleng.

De Racing setzt sech a leschter Minutt mat 1:0 zu Diddeleng duerch. Déi éischt Hallschent hate béid Ekippen hir Chancen. Den F91 hat méi Ballbesëtz an de Racing huet op Feeler vun Diddeleng gelauert. Zwéngend Golchancë waren an der éischter Hallschent net dobäi. No der Hallschent huet sech de Spectateuren dat selwecht Bild gebueden. An der 89. Minutt ass dem Racing de "Lucky Punch" gelonge wéi den Ahmetxhekaj an der 89. Minutt den decisive Gol markéiere konnt.

Nidderkuer dréint de Match zu Rouspert a behaapt sech 3:2. De Progrès hat de Match gutt ugefaangen, huet an der Defense awer Schwächte gewisen, déi Rouspert äiskal ausgenotzt huet a mat engem 2:0-Avantage an d'Paus goung. Duerch zwee séier Goler vum Hend a Filet konnt Nidderkuer ausgläichen an huet an der 87. Minutt nach den decisive Gol kënne schéissen.

Munneref gewënnt 2:0 géint den Tabellevéierte Péiteng. Munneref louch schonn no zwou Minutte vir a konnt no engem Corner op 2:0 erhéijen. Op Péitenger Säit huet sech d'Absence vum Artur Abreu bemierkbar gemaach, soudass Péiteng nëmme seele virun de Munnerefer Gol komm war. Och an der zweeter Hallschent huet Péiteng net vill op de Gol vu Munneref geschoss, soudass et eng verdéngt Victoire fir Munneref ass.

D'Fola setzt sech mat 2:0 géint Monnerech duerch a sammelt dräi wichteg Punkten am Kampf géint den Ofstig. Déi éischt Hallschent war vu ville Zweekämpf op béide Säite gepräägt, woubäi d'Fola déi besser Chancen hat an zur Paus och mat 1:0 a Féierung louch. Monnerech huet an der 65. Minutt en Eelefmeter verschoss, soudass d'Fola kuerz viru Schluss mam 2:0 de Match zu hire Gonschten decidéiert huet.

Am Kellerduell tëscht Käerjeng an Hueschtert gouf et kee Gol ze gesinn. D'Lokalekipp hat an der éischter Hallschent wuel méi vum Match, konnt hir Golchancen awer net notzen. No der Paus waren d'Gäscht méi aktiv, et sollt awer beim Remis bleiwen. Domat ass kenger Ekipp gehollef.

Ettelbréck kënnt no enger schwaacher Leeschtung mat 0:6 beim FC Déifferdeng 03 ënner d'Rieder. Déifferdeng hat de Match déi ganzen Zäit am Grëff an louch zur Paus scho mat 2:0 vir. Duerch e séieren 3:0 nom Säitewiessel war de Match duerch an Déifferdeng séchert sech héichverdéngt dräi Punkten.

Wolz behaapt sech mat 3:2 géint d'Jeunesse Esch. D'Lokalekipp konnt duerch en Eelefmeter no 18 Minutten a Féierung goen an huet kuerz virun der Paus op 2:0 erhéicht. D'Escher Jeunesse huet an den éischte 45 Minutten zweemol wéinst Blessur mussen auswiesselen. D'Jeunesse sollt zwar den Ausgläich markéieren, mee de Chris Philipps huet den entscheedende Gol fir Wolz markéiert.

