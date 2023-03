E Mëttwoch um 19 Auer spillt d'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp an der Coque géint d'Tierkei hiren 3. Match am Kader vun der EM-Qualifikatioun.

Esouwuel d'Lëtzebuerger wéi d'Gäscht hunn hir zwou éischt Partie verluer. D'FLH-Selektioun wäert deemno e Mëttwoch den Owend drop aus sinn, déi éischt Punkten an der Qualifikatioun ze sammelen.

Sportlech gesinn ass et definitiv ganz schwéier e Favorit tëscht béide Formatiounen ze nennen. Kloer ass awer schonn, datt et vill Emotiounen um Match wäerte ginn, well dat schrecklecht Äerdbiewen a Syrien an an der Tierkei zéngdausende Famillen deziméiert huet. An och de Kapitän vun der tierkescher Nationalekipp Cemal Kütahya war ënnert de Victimme vum Äerdbiewen. D'FLH an d'Spillerinnen a Spiller vun der Dammen- an Hären-Nationalekipp wäerten en Don fir d'Affer vum Äerdbiewe maachen an et gëtt eng Aktioun gestart, fir datt d'Spectateuren e Geste kënne maachen, wa si wëllen.

D'Virschau op de Match Lëtzebuerg - Tiekei / Serge Olmo

Um Terrain wäert d'Tierkei awer eng ganz kompetitiv Ekipp hunn wéi am Oktober wou een doheem den Nordmazedonier d'Liewe phaseweis schwéier gemaach hat.

Bei de Roude Léiwe feelen déi Blesséiert Yann Hoffmann, Felix Werdel a Joe Schuster. Fir de Yann Hoffmann am Réckraum z'ersetzen, huet de Martin Muller, dee sech aus der Nationalekipp zeréckgezunn hat, säin Accord ginn, fir sécher den Heemmatch géint d'Tierkei ze spillen. De Kapitän vun der FLH Selektioun Tommy Wirtz probéiert, no enger Blessure e Mëttwoch den Owend fit ze sinn.

Fir den Nationaltrainer Nikola Malesevic ass den Objektiv zimmlech kloer: "D'Zil vun der Federatioun ass de beschten Tabellevéierten ze ginn. Dat internt Zil ass et, ee Match an der Qualifikatioun ze gewannen oder eventuell zwee."



Ob dat wäert klappen? D'Wourecht um Terrain wäert et weisen.

Den Dan Scheid ass iwwerzeegt, datt eng Méiglechkeet fir ze gewanne besteet. Et misst awer Verschiddenes konsequent respektéiert ginn:

"Et ass e Géigner, dee vläicht relativ schwéier op de Been ass a mir wäerte mat eiser Schnellegkeet eppes kënne rappen. Wat mir net dierfe maachen, ass an hiert Spill geroden, dat heescht, datt mir net ze no op de Mann ginn an dat si eis liicht kënne blockéieren an natierlech eis Chancen notzen."



De Retourmatch an der Tierkei ass fir de Sonndeg Mëtteg um 3 Auer programméiert.