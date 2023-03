De 26. Mäerz ginn am Gymnase vun der Coque déi nei Championen am Dëschtennis gesicht. RTL.lu weist d'Matcher am Livestream.

De Programm vun de Streamen: Sonndeg, 26. Mäerz 2023 17:00 Halleffinallen Hären

uschléissend Finall Dammen/Hären