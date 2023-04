A 479 Deeg fänken zu Paräis déi 33. Olympesch Summerspiller un.

Luxembourg House/Reportage Franky Hippert

An den nächste Méint sinn eng sëlleg Lëtzebuerger Sportler, déi versichen sech ze qualifizéieren, fir beim gréisste Sportsevenement op der Welt dobäi ze sinn. Zanter e Freideg ass awer gewosst, datt et e Luxembourg House an der franséischer Haaptstad gëtt Dat huet de Regierungsrot esou decidéiert, dozou de Sportminister Georges Engel:

Datt mer bei der Olympiade, déi 2024 zu Paräis ass, een Haus géife maachen, fir Promotioun fir Lëtzebuerg. Den COSL ass do op eis als Sportsministère duerkomm fir ze froen ob dat eng Iddi wier, an d'Regierung huet fonnt, datt dat eng gutt Iddi wier an do géife mer dann alleguerten d'Acteuren mathuelen, déi vun der Ekonomie, déi vum Tourismus, déi aus Wirtschaftskreesser, fir datt mer do an deem Haus do, Kontakter knäppen an do och Promotioun maachen fir Lëtzebuerg.

Et huet een elo emol e prinzipiellen Accord, fir dat doten ze maachen:

Dat soll u sech am Stade Jean Bouin oflafen, dat ass e Rugbystadion, an an deem Stadion wäert och den däitschen Olympesche Comité sinn, an d'Lëtzebuerger kréien do e ganzen Stack, mat enger separater Entrée. An deem ganze Stadion, d'Spiller solle jo Spiller fir d'Leit sinn, sou vill wéi méiglech Leit solle kënnen dovun profitéieren, soll da Public viewing kënne gemaach ginn, soll dann och kënnen esou Eventer stattfannen.

Dat Luxembourg House zu Paräis wärend den Olympesche Spiller ass en Haus vun der Regierung. Ma wéi schwéier war et da fir den Sportminister, fir seng Regierungskolleegen vun esou engem Haus bei Olympia ze iwwerzeegen:

Nee, do waren et iwwerhaapt keng Schwieregkeete ginn. Alleguerten d'Memberen aus der Regierung waren direkt mat der Iddi och d'Accord an hunn dat eng gutt Saach fonnt an huet dat als eng gutt Opportunitéit fonnt, fir Lëtzebuerg do nach méi bekannt ze maachen. Mat déi beschte Transportméiglechkeet, fir vu Lëtzebuerg op Paräis ze kommen, ass jo den TGV. Wärend awer genee där Zäit vun den Olympesche Spiller an der franséischer Haaptstad gëtt un enger Bréck zu Beetebuerg bei der Gare geschafft:

Jo do ass et natierlech esou, datt ech als Sportminister dem Transportminister net kann a seng Dossieren eraschwätzen an och net der CFL ka soen, wéini datt se sollen hir Aarbechte maachen. Ech ginn dovun aus, an ech si mer bal ganz sécher, datt d'CFL och do iwwerluecht huet, ob den TGV dann net awer besser hätt, op Paräis kënnen ze fueren, wann d'Olympesch Spiller sinn.

Och beim Lëtzebuerger Comité Olympique hofft een, datt den TGV vu Lëtzebuerg op Paräis awer wärend der Period vun den Olympesche Spiller ka fueren, fir datt esou vill wéi méiglech Lëtzebuerger Supporter mat deem séieren ëffentlechen Transport an déi franséisch Haaptstad kënne fueren.

No 1900 an 1924 sinn d'Olympesch Summerspiller 2024 eng drëtte Kéier zu Paräis. Lass geet et freides den 26. Juli an d'Schlusszeremonie ass dann de Sonndeg 11. August.