Am Laf vum leschte Joer goufen hei am Land méi wéi 200 Doppingkontrolle gemaach.

Dat schreift d’ALAD, déi national Anti-Doping-Agence an hirem Joresbilan.

203 Urinprouwen goufen hei am Land gesammelt, an nach emol där 27 bei Lëtzebuerger Sportler am Ausland, deels op Demande vun de Federatiounen. Derbäi koumen och Bluttprouwen, déi deels parallel gemaach gi sinn.

Keng eenzeg Prouf war positiv.