En Donneschdeg den Owend stoungen d'Retourmatcher an der Europa-League-Véierelsfinall um Programm. Hei war mam Anthony Moris och e Lëtzebuerger am Asaz.

D'Spectateure kruten e geckege Match am Stadion vum RSC Anderlecht ze gesinn, an deem et op an of gaangen ass. Allerdéngs waren et d'Gäscht aus Leverkusen, déi den däitlech bessere Start erwëscht hunn. Esou louchen dës schonn an der 2. Minutt duerch e Gol vum Diaby mat 1:0 a Féierung. An der 37. Minutt sollt de Bakker dunn op 2:0 erhéijen. A béide Fäll war de Moris am Gol vun der Union Saint-Gilloise ouni Chance. Den 3:0 fir Leverkusen kann de Moris awer op seng Kap huelen. Dëse gouf an der 60. Minutt vum Bakker ugelaf an ënner Drock gesat. De Lëtzebuerger konnt de Ball du just nach an d'Féiss vum Frimpong deviéieren, deen de Ball zum 3:0 am eidele Gol ënnerbrénge konnt. Duerno konnten d'Belsch nach duerch e Gol vum Terho erukommen, ier datt de Hlozek de Sak an der 79. Minutt endgülteg zougemaach huet.

D'Union Saint-Gilloise verléiert um Enn mat 1:4 géint Leverkusen a flitt domadder aus der Europa League. De Moris war iwwert déi komplett Distanz um Terrain.