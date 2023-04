An der 1. Halleffinall vun der Conference League treffen elo West Ham an Alkmaar openeen. An der 2. Halleffinall kënnt et zum Match tëscht Florenz a Basel.

Nodeems Lech Posen den Allersmatch a Polen mat 1:4 géint Florenz verluer hat, hunn nëmmen nach déi Mannsten un e Weiderkomme vun der polnescher Ekipp gegleeft. Mä et waren awer d'Polen, déi am Ufank vum Retourmatch de bessere Futtball gespillt hunn. Esou sollt an der 9. Minutt schonn den 1:0 fir Posen falen. No 70 Minutte stoung et dunn op eemol 3:0 fir d'Polen, déi et, sollt et bei dësem Score bleiwen, bis an d'Verlängerung gepackt hätten. Allerdéngs konnt Florenz an der 78. Minutt den 1:3 markéiere souwéi an der Nospillzäit nach en zweete Gol noleeën, soudatt d'Italiener de Match géint Posen mat 2:3 verléieren, mä si op déi zwee Matcher gekuckt mat 6:4 gewannen an doduerch an der Halleffinall vun der Conference League stinn.

Nodeems den RSC Anderlecht den éischte Match an der Véierelsfinall géint den Noper aus Holland Alkmaar souverän mat 2:0 gewanne konnt, ware si en Donneschdeg den Owend an der nordhollännescher Stad gefuerdert. Allerdéngs waren et dës Kéier d'Hollänner, déi d'Spill bestëmmt hunn a schonn no 13 Minutten duerch zwee Goler vum Griich Pavlidis a Féierung konnte goen. Well Anderlecht den Hollänner net vill entgéintzesetzen hat an d'Hollänner et hirersäits verpasst hunn, den drëtte Gol ze schéissen, sollt et an dësem Match an d'Verlängerung goen. An dësen 30 zousätzleche Minutte sollt allerdéngs och kee Gol méi falen, soudatt d'Entscheedung, wie vu béide Formatiounen an d'Halleffinall anzitt, am Eelefmeterschéisse sollt getraff ginn. Hei sollt de Mann vum Match de Ryan, de Golkipp vun Alkmaar ginn, deen zwee Eelefmetere vum RSC Anderlecht hale sollt. Alkmaar steet deemno no engem spannenden Eelefmeterschéissen an der Halleffinall vun der Conference League.

West Ham a Gent hate sech am Allersmatch mat engem 1:1 getrennt, wat fir de Favorit aus London däitlech ze wéineg war. Si hunn doheem virun eegenem Public eng Schëpp missen dropleeën, fir net géint den Underdog aus der Belsch erauszefléien. Allerdéngs waren d'Gäscht no 26 Minutten 1:0 vir. Kuerz virun der Paus konnt den Antonio dunn den 1:1 fir d'Lokalekipp markéieren, soudatt et mat engem Remis op den Téi gaangen ass. Duerno hunn d'Londoner Hammers awer voll opgedréint an dem Géigner bannent 8 Minutten nach 3 Goler geschoss, soudatt d'Hammers relativ souverän mat 4:1 eng Ronn weiderkommen an elo an der Halleffinall stinn.

Basel an Nice hate sech am éischte Match mat engem 2:2-Gläichspill getrennt. Och am zweete Match sollt no 90 Minutte kee Gewënner feststoen, soudatt et mat engem 1:1 an d'Verlängerung gaangen ass. Hei haten d'Schwäizer, déi den Donneschdeg den Owend zu Gaascht a Frankräich waren, allerdéngs de längeren Otem an hunn an der 98. Minutt den 2:1 duerch den Adams markéiert. Doropshi sollt kee Gol méi am Match falen, soudatt Basel mat 2:1 zu Nice gewënnt an als lescht Ekipp an d'Halleffinall vun der Conference League anzitt