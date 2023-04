Real Madrid huet iwwerraschend beim FC Girona verluer a kann de Championstitel wuel definitiv ofschreiwen. Den Taty Castellanos huet 4 Goaler geschoss.

La Liga

FC Girona - Real Madrid 4:2

1:0 Taty Castellanos (12'), 2:0 Taty Castellanos (24'), 2:1 Vinícius Júnior (34'), 3:1 Taty Castellanos (46'), 4:1 Taty Castellanos (62'), 4:2 Lucas Vazquez (85')

Real Madrid huet iwwerraschend beim Opsteiger FC Girona verluer. De Mann vum Dag war den Taty Castellanos, dee 4 Goaler fir Girona geschoss huet. De 24 Joer alen Argentinier ass dee éischte Spiller an dësem Joerdausend, dee 4 Goaler géint déi "Kinneklech" schéisse konnt. Fir Real hunn de Vinícius an de Vasquez markéiert. Den Tabellenzweete vu Madrid huet siwe Spilldeeg viru Schluss 11 Punkte Retard op den FC Barcelona. D'Katalanen hunn zudeem ee Match manner gespillt.

FC Cádiz - CA Osasuna 0:1

0:1 Ruben Garcia (62')

Den CA Osasuna, deen op Plaz 8. an der Tabell läit a sech duerchaus nach Hoffnungen op d'Europa League maachen dierf, konnt sech auswäerts beim FC Cádiz, deen als 15. just 2 Punkten Avance op eng Ofstigsplaz huet, mat 1:0 duersetzen. De Goal vum Dag huet de Ruben Garcia an der 62 Minutt geschoss.

