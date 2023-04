E Samschdeg huet hie säi leschte Match a senger Karriär gespillt. Zanter 2007 hat hien den Trikot vun de Musel Pikes un.

Am RTL Interview huet de Jean Kox erzielt, wéi seng Pläng fir Zukunft ausgesinn an datt hien net direkt ee Posten als Trainer oder am Comité unhëlt.

Donieft huet de Jean Kox och iwwer d‘Entwécklung vum Basket an de leschten 16 Joer geschwat.

De Jean Kox hält op