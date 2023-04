D'Partie tëscht Esch a Steesel gëtt um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu, RTL Play an op der App.

E Samschdeg den Owend gëtt déi 4. Finall ëm de Championstitel gespillt. An der Best-of-Five-Serie steet et tëscht dem Basket Esch an dem Titelverdeedeger Amicale Steesel nämlech 2:1. Vun 20.10 Auer u sti sech béid Ekippen zu Esch géigeniwwer.

Presentatioun: Jeff Kettenmeyer an Xavier Engel

ITV um Terrain: Christophe Hochard



Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun: 20h00

Ufank vum Match: 20h10

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h30



Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum 1. RTL

Resultater an Tabellen

