En Dënschdeg de Mëtteg war zu Nyon an der Schwäiz den Tirage vun der éischter Editioun vun der Nations League bei den Dammen.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp kritt et am Grupp 2 vun der Liga C mat der Tierkei, Litauen a Georgien ze dinn. D'Gruppematcher ginn tëscht dem 20. September an dem 5. Dezember 2023 gespillt.