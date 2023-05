Um Mëttwoch war et déi zweet Halleffinall am DFB-Pokal. Hei war Stuttgart géint Frankfurt ugetrueden.

Stuttgart-Frankfurt 2:3

1:0 Tiago Tomas (19'), 1:1 Ndicka (51'), 1:2 Kamada (55'), 1:3 Kolo Muani (77'), 2:3 Millot (83')



Stuttgart hat an den éischte knapp 30 Minutten eppes méi vum Spill an ass och net onverdéngt a Féierung gaangen. Virun der Paus hat Frankfurt sengersäits déi beschte Phas an ass zu Chancë komm.

No 10 Minutten an der 2. Hallschent hat Frankfurt d'Partie awer gedréint. Réischt um Enn konnt Stuttgart reagéieren, mee et war ze spéit, eng rout Kaart fir de Sosa an der 86. Minutt huet näischt arrangéiert.

Den 3. Juni ass d'Finall Frankfurt géint Leipzig zu Berlin.

Premier League

Man City-West Ham 3:0

1:0 Aké (50'),2:0 Haaland (70'), 3:0 Foden (85')

Géif Man City an der Course fir de Championnat tatsächlech Punkte leieloossen? D'Skyblues hu sech ugangs d'Zänn un der Verdeedegung vu West Ham ausgebass. Déi gréisste Méiglechkeet virun der Paus hat de Rodrigo, deem säi Schoss op de lénke Potto goung.

An den zweete 45 Minutten ass West Ham awer näischt méi agefall. Man City huet sech mat senger um Enn klorer Victoire déi éischt Positioun an der Premier League no 24 Stonnen erëm zréckeruewert.

Liverpool-Fulham 1:0

1:0 Salah (39')