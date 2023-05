Ganz laang hunn d'Fans drop gewaart nodeems de gréisste Konkurrent Juventus aus dem Wee war: den SSC Neapel ass offiziell neien italieenesche Meeschter.

33 Joer ass et hier, deemools mam Diego Maradona, do war Neapel fir d'lescht italienesche Futtball-Champion. Den SSC Neapel huet en Donneschdeg mat engem haart erkämpfte 1:1 e laang erhoffte Match gewonnen. Si kënne fënnef Spilldeeg viru Schluss net méi vun der éischter Plaz an der Serie A verdrängt ginn a feieren domat hiren drëtten Titel no zwou Meeschterschafte ënner Maradona-Ära (1987 an 1990).

Mat sengem 22. Goler an enger Saison huet de Victor Osimhen d'Neapolitaner erléist, déi elo mat 16 Punkte Virsprong viru Lazio Roum leien.

D'Ekipp ëm den Trainer Luciano Spalletti hat géint Udine just ee Punkt fir den Titel gebraucht, nodeems déi eenzeg Ekipp Lazio, déi Neapel nach hätt kënne geféierlech ginn, den Dag virdrun seng theoretesch Chance mat engem 2:0 géint Sassuolo Calcio behalen huet.

D'Virfreed an der Stad a bei de Fans war zanter Woche scho grouss. En Donneschdeg hunn deemno ronn 13.000 matgereeste Supporter de groussen Triumph zu Udine gefeiert a sinn nom Match op den Terrain gelaf. Am ausverkaafte Stadium Diego Armando Maradona zu Neapel ware gutt 50.000 Mënschen um Public Viewing.