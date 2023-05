Déifferdeng ass géint Rouspert gefuerdert a Miersch muss géint Munneref untrieden.

E Mëttwoch den Owend ginn am nationale Futtball d'Halleffinalle vun der Coupe de Luxembourg gespillt. Um 20 Auer ginn déi zwee Matcher, Déifferdeng-Rouspert a Miersch-Munneref ugepaff. An der RTL Sport Live Arena kënnt Dir d'Partien am Livestream an am Liveticker suivéieren.