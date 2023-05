An der éisträichescher zweeter Liga gouf et am Spëtzematch eng Néierlag fir den Dirk Carlson a St. Pölten géint den FC BW Linz.

Den Dirk Carlson stoung vun Ufank u mat um Terrain an huet och duerchgespillt. Linz ass an der 34. Minutt duerch de Koch a Féierung gaangen. An der Nospillzäit vun der zweeter Hallschent konnt de Ronivaldo nach op 2:0 erhéijen. Domat iwwerhëlt Linz dann och d'Tabelleféierung a verdrängt Pölten op Plaz 2.

Den FC Magdeburg huet an der zweeter däitscher Bundesliga géint den 1. FC Nürnberg en 2:2 konnte realiséieren, wouduerch d'Ekipp vum Eldin Dzogovic, deen net am Kader stoung, de Verbleif an der 2. Bundesliga séchere konnt. Si hunn elo no 32 vu 34 Spilldeeg 40 Punkten. Magdeburg war duerch e Selbstgol vum Horn an der 34. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. De Lohkemper konnt an der 54. Minutt fir Nürnberg ausgläichen. Den Ceka huet an der 68. Magdeburg nees op d'Gewënnerstrooss bruecht, ma an der 81. Minutt war et nees den Ex-Magdeburger Lohkemper, deen den 2:2 geschoss huet. Nürnberg steet op Plaz 15 a muss weider zidderen, iwwerdeem Magdeburg op Plaz 11 iwwernuecht.

De Sebastien Thill stoung bei der 2:1 Victoire vu Rostock géint den SV Sandhausen net am Kader. Rostock war duerch de Fröling an der 17. an de Präger an der 37. Minutt mat enger 2:0 Avance an d'Paus gaangen. De Bachmann konnt an der 54. Minutt den 1:2 fir Sandhausen markéieren. Et sollt awer bei Victoire fir Rostock bleiwen, déi 3 wichteg Punkte géint den Ofstig mat heem huelen.

An der 1. däitscher Bundesliga krut den 1. FC Köln et doheem mam Tabelleleschten Hertha BSC ze dinn. De Mathias Olesen souz de ganze Match iwwer op der Kölner Bänk. Et war a Match mat ville Goler, deen um Enn zu Gonschte vun de Kölner ausgaangen ass.

An der Finall vum King Cup of Champions a Saudi-Arabien koum et zum Duell tëscht Al-Hilal SFC an Al Wehda vum Gerson Rodrigues, deen iwwregens net am Kader stoung. Al Wehda huet laang wéi de Gewënner ausgesinn, ma an der 99. Minutt huet den Al-Bulaihi den 1:1 Ausgläich geschoss, nodeems an der 35. Minutt de Yoda den 1:0 fir Al Wehda geschoss hat. Et koum deemno zu enger Verlängerung. Do hätt den Al Juwayr eigentlech schonn no 6 Minutte fir d'Virentscheedung kënne suergen, zu Gonschte vun Al-Hilal, ma en huet en Eelefmeter verschoss. An der Verlängerung ass kee Gol méi gefall, wouduerch et zum Eelefmeter-Schéisse komm ass. An do gouf et e reegelrechte Krimi. No 5 geschossenen Eelefmeter op béide Säite stoung et 3:3, wouduerch et och hei an d'Verlängerung gaangen ass. Bal all Spiller, deen nach um Terrain stoung huet mussen untrieden. Op Säite vun Al Wehda war et den 9. Eelefmeter, dee vum Al-Ghmadi verschoss gouf. Den Al-Mayouf vun Al-Hilal huet d'Nerve behalen a konnt den decisive Gol schéissen, wouduerch den Al-Hilal SFC de King Cup of Champions gewanne konnt.