E Samschdeg iwwerdréit RTL.lu den Nuetsmarathon am Livestream - Elo scho kritt dir déi wichtegst Infoe ronderëm des Course.

Kierchbierg, Lampertsbierg, Belair, Märel, Hollerech, Gare an och Zentrum: Op den 42,195 Kilometer vum ING Marathon kommen déi ronn 13.000 Leeferinnen a Leefer quasi duerch déi ganz Stad. Den Depart vum Nuetsmarathon ass um 19 Auer um Site vun der "Luxexpo" um Kierchbierg. Virum Marathon, um 18 Auer, geet dann de "Roll and Run" fort, dat um Glacis.

D'Stad wäert och de ganze Samschdeg iwwer fir d'Awunner an d'Spectateuren accessibel sinn. Wéi et am Schreiwes vun der VDL heescht, géifen d'Servicer vun der Gemeng an d'Police garantéieren, datt och d'Net-Leefer sech tëscht de Quartieren an der Stad beweege kënnen.

Den Tronçon ass wärend der Course fir d'Leefer reservéiert, ma esoubal de leschte Leefer doduerch ass, wäerten d'Stroossen nees opgoen. Stroossen, déi net duerch d'Course impaktéiert sinn, wäerten och opbleiwen. D'Gemeng deelt och mat, datt ee 44 "Points de Passage" op strategesch wichtege Plazen en place setzt, esou datt een de Parcours och wärend der Course, wa grad keng Leefer op deem Passage ënnerwee sinn, kräize kann.

Klickt op d'Kaart, fir se am Detail um Site vun der VDL kënnen ze kucken.

Leit, déi laanscht d'Streck wunnen oder do hir Autoe reegelméisseg ofstellen an déi plangen, fir e Samschdeg no 19 Auer hiert d'Gefier ze notzen, sollen drun denken, datt si den Auto op Stroossen oder Parkhaiser ausserhalb vun der Streck ofstellen.

Den ëffentlechen Transport fiert dann e Samschdeg bis 19 Auer quasi normal, eenzeg Ausname sinn de Lampertsbierg an de Kierchbierg, wou et vu 16 Auer un zu Ausfäll ka kommen. Vun 19 Auer u sinn dann all d'Buslinne vun der Gare a Richtung Zentrum suspendéiert, ma den Tram wäert weider reegelméisseg fueren. Eenzeg Ausnam beim Tram ass d'Streck tëscht de Statiounen "Faïencerie" an "Theater" wou tëscht 19.20 an 21.15 Auer keen Tram fiert. Wéi et vun der Gemeng heescht, ass hei awer en Iwwergang fir Foussgänger virgesinn. Den Tram fiert dann eng leschte Kéier um 2.30 bei der Luxexpo an um 3.06 Auer beim Lycée zu Bouneweg fort.

Fir et de Spectateuren ze vereinfachen, wäerten Navette vun de Parkinge P+R Bouillon a Luxembourg Sud vun e Samschdeg um 12 Auer bis e Sonndeg um 3 Auer reegelméisseg a Richtung Stadzentrum an zeréckfueren. Op béide Parkinge kann ee fir 24 Stonne säi Gefier gratis ofstellen.

PDF: D'Schreiwes vun der VDL mat weideren Detailer zum Marathon

Fir all Froen zum Trafic huet d'Stad Lëtzebuerg och eng Hotline ageriicht: 4796-3846. Fir Froen zum ëffentlechen Transport kann ee sech um 4796-2975 oder 2465-2465 mellen, respektiv op mobiliteit.lu nokucken.

Trafic-Info