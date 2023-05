Et ass en Dram vu ville Kanner: Eemol am Liewen Astronaut ginn an iwwert eisem Planéit an der Loft schwiewen.

Aktuell hu Schüler a Schülerinnen aus dem Grand-Duché d’Méiglechkeet, dësem Wonsch e klengt Stéck méi no ze kommen. D'Aktioun "Astronaut fir een Dag" sicht nämlech 25 Jonker, déi kënnen e "Gravity Flight" gewannen, wou een da wärend puer Sekonne schwieft. Fir datt een awer ka bei dësem Vol mat dobäi sinn, muss de Gesondheetszoustand stëmmen. Dofir goufen d'lescht Woch Tester mat engen 120 Jugendlechen duerchgefouert. Zesumme mat der ENEPS huet d'Lëtzebuerger Weltraumagence dës Sportstester organiséiert, wou all Schüler a Schülerin 5 Etappen huet missen duerchlafen. Et gouf ënner anerem Koordinatioun a Reaktioun getest. No dësen Tester bleiwen nach 60 Jonker iwwreg an um Enn dierf d'Top 25 mat fléien. En extrae Fliger kënnt d'Schülerinnen a Schüler op de Findel sichen an da geet et lass mat enger Aventure, déi ee soubal net vergësst.