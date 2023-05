D'Lëtzebuerger Triathleetin huet um Samschdeg beim WTCS zu Cagliari déi fënneft Plaz beluecht.

Bei der Victoire vun der Vice-Weltmeeschterin Taylor Brown virun der Franséisin Lombardi koum d'Jeanne Lehair op déi fënneft Plaz.

No engem gudde Schwammen hat sech d'Lëtzebuergerin an der Verfollgergrupp vun 18 Leit erëmfonnt. Am Lafe war dem Jeanne Lehair mat 32 Minutten a 40 Sekonnen eng ganz staark Zäit gelongen, woumat si hiert bescht Resultat bei engem WTCS realiséiere konnt.

Mat dëser Performance huet d'Triathleetin an de Faarwe vum Roude Léiw wichteg Punkte fir d'Olympesch Spiller zu Paräis 2024 gesammelt.

Scho virun zwou Wochen zu Yokohama a Japan hat d'Lëtzebuergerin eng staark Leeschtung mat enger 12. Plaz gewisen.