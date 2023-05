Nach bis en Dënschdeg ginn d'Barragematcher am nationale Futtball gespillt.

E Sonndeg geet et ëm déi zwou lescht Plazen an der Éierepromotioun. Um 16 Auer spillt Jonglënster aus der Éierepromotioun géint Beggen aus der 1. Divisioun. Um 19 Auer ass et dann d'Partie tëscht Luxembourg City aus der Éierepromotioun a Wuermer aus der 1. Divisioun.

