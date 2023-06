E Samschdeg gëtt am Stade Municipal zu Beetebuerg d'Finall vun der Coupe am Dammefuttball gespillt. De Racing wëllt hei den Doublé perfekt maachen.

De Racing, zweefache Gewënner vun der Coupe, kritt et mam sechsfache Coupe-Gewënner Mamer ze dinn. Et sinn déi zwou selwecht Ekippen, déi et d'lescht Joer bis an d’Finall gepackt haten. D’Spillerinne vu Mamer kréie sou d’Méiglechkeet, no hirer 2:3-Néierlag vum leschte Joer Revanche ze huelen.

Nodeems de Club aus der Stad sech an der Halleffinall souverän 3:0 géint Déifferdeng duerchsetze konnt, hofft ee seng drëtt Coupe hannerteneen ze gewannen. Mamer konnt sech an der Halleffinall 10:2 géint Housen duerchsetzen. No der leschter Coupe-Victoire an der Saison 2016-2017 kéint ee mat enger weiderer Victoire Jonglënster, déi och 6 Mol d'Coupe des Dames gewonnen hunn, iwwerhuelen a sou den erfollegräichste Club an dëser Kompetitioun ginn.

Am Championnat sinn d’Spillerinne vum Racing fir déi drëtte Kéier an 3 Joer Champion ginn. 21 Victoiren op 22 Spilldeeg hunn et dem Veräin erméiglecht, d'Saison kloer ze dominéieren. No enger 10:0-Victoire iwwer Mamer um leschte Spilldag vum Championnat geet de Racing als klore Favorit an d'Finall.