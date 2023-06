D'Partie tëscht Manchester City an Inter Mailand vun 21 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Dëse Samschdeg treffen zu Istanbul Inter Mailand a Manchester City am Kader vun der Championsleague-Finall géinteneen un. En Duell, deen et an der Geschicht vum Europäesche Futtball nach ni gouf.

Manchester City wëllt déi éischte Kéier an der Geschicht vum Veräin d'Champions League gewannen. No der brillanter Victoire géint de Real an der Halleffinall a mat der Victoire vum FA CUP an dem 3. Championstitel hannertenee sinn dem Guardiola seng Spiller um Wee fir eng historesch Saison.

Inter huet bis elo 3 Mol d'Champions League gewonnen. Eng leschte Kéier géint den FC Bayern München wärend der Saison 2009-2010. Duerno war all Kéier an der Véierelsfinall Schluss. Mat ënner anerem dem FC Barcelona an dem FC Bayern München an der Gruppephas dës Saison konnten dem Simone Inzaghi seng Spiller hiren Niveau vu Match zu Match steigeren. An der Halleffinall hu si sech souverän géint den AC Milan duerchgesat. Virun zwou Wochen huet Inter déi italieenesch Coupe gewonnen, sou datt si mat Confiance op Istanbul reesen.

Manchester City huet keng Blesséierter op senger Säit a kann op de beschte Buteur vun der Kompetitioun Haaland an de beschte Passeur De Bruyne zielen. Mkhitaryan a Correa dierften net am Kader vu Milan mat dobäi sinn, déi zwee si blesséiert. D’Nerazurrie kënnen awer op hire Weltmeeschter Lautaro Martinez zielen.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

