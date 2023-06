D'Finall géint den Norweger Casper Ruud konnt hie mat 7-6, 6-3 a 6-5 fir sech entscheeden.

E Sonndeg huet sech den Novak Djokovic en historeschen 23. Grand-Slam-Titel geséchert an ass elo Rekordchampion virum Rafael Nadal. An der Finall konnt sech de Serb no dräi Sätz géint de Casper Ruud duerchsetzen an ass domat och den eelste Spiller, deen de Roland Garros jeemols gewonnen huet.

E Samschdeg konnt sech d'Iga Swiatek bei den Dammen den Titel sécheren.

No der Victoire an der Halleffinall géint d'Nummer 1 vun der Welt, dem Carlos Alcaraz, stoung dem Novak Djokovic an der Finall vun de French Open de Casper Ruud géigeniwwer. Den Norweger hat sech eng Ronn virdrun mat enger klorer 3:0-Victoire géint den Alexander Zverev behaapt.

Ganz sou einfach war et fir hien um Sonndeg awer net. No engem intensiven éischte Saz, dee mat 7-6 op en Enn gaangen ass, hat de Serb d'Iwwerhand. Am zweete Saz war hien och weider am Virdeel a konnt dëse mat 6-3 fir sech entscheeden. Fir de leschte Saz hat den Novak Djokovic elo alles selwer an der Hand. Et war nees méi serréiert, ma um Enn hat hien déi besser Nerven a wënnt no engem 7-5 am leschte Saz d'French Open fir déi drëtte Kéier a senger Karriär.