Dat huet de Veräin e Méindeg matgedeelt. Den Toppmöller huet e Kontrakt bis 2026 ënnerschriwwen.

Den Dino Toppmöller war fir d'lescht als Co-Trainer vum Julian Nagelsmann bei Bayern München aktiv. Elo packt hien dann de Sprong op de Cheftrainer-Stull vun engem Bundesliga-Veräin an ersetzt hei den Oliver Glasner.

🦅🆕 Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.



Der ehemalige Profifußballer und Eintracht-Spieler erhält einen Vertrag bis 2026.



Gude und willkommen zurück im Herzen von Europa, Dino! 🙌#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 12, 2023

Seng Karriär huet sou richteg ugefaange beim F91 Diddeleng, wou hien d'Fussballschoul geleet huet, an Trainer vun der 1. Ekipp war. No enger kuerzer Statioun an der Belsch, huet den Nagelsmann hien a säin Trainerteam bruecht. Fir d'éischt op Leipzig, duerno goung et weider bei Bayern München.