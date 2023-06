Kann d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp déi nächst wichteg Punkte sammelen?

Sidd Live mat am Stadion, wann d'Rout Léiwen hiren drëtte Match am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft géint Liechtenstein spillen. Alles, wat Dir maache musst, ass bei eisem Gewënnspill de Feeler an der ënneschter Foto fannen. Dir kënnt gäre sou dacks matspillen, wéi Dir wëllt.

Falls Dir Är Chance maximiséiere wëllt, kënnt Dir och gären Äert Gléck bei eisem Instagram-Gewënnspill probéieren, a fir déi, déi wierklech näischt dem Zoufall iwwerloosse wëllen, hutt Dir nach eng weider Chance dëse Freideg de Moie live bei eis um Radio am RTL-Wecker.

D'Gewënner ginn e Freideg (16.06.2023) vun eis per E-Mail kontaktéiert.

Gewënnspill