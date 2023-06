An der Nuecht op e Mëttwoch konnte si sech déi 4. Victoire géint d'Florida Panthers sécheren.

Domat wannen d'Knights am 6. Joer no hirer Grënnung de Stanley Cup. 2018 stounge se schonns emol an der Finall, hate sech deemools awer de Washington Capitals misse geschloe ginn.