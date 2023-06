Bei der Team-Europameeschterschaft an der Liichtathletik bei den Europaspiller zu Krakau Enn Juni, wäerten d'Kommentaren deels vu KI generéiert ginn.

Dass déi kënschtlech Intelligenz ëmmer méi u Bedeitung an eisem Alldag ze kréie schéngt, gesäit een nees gutt un der Nouvelle déi vu Krakau aus Polen kënnt. Vum 21. Juni bis den 2. Juli wäerten nämlech hei d'Europaspiller organiséiert ginn, eng Rei vu sportleche Kompetitioun tëscht europäesche Länner, déi deene vun den Olympesche Spiller gläichen. Dës Editioun wier eréischt dat 3. Event zënter der Grënnung am Joer 2015.

Wéi déi "Europäesch Rundfunkunioun" (EBU) elo bekannt ginn huet, soll d'KI d'Stëmm vun der brittescher Kommentatorin a fréier Liichtathletin Hannah England kreéieren, dat fir e 24-Stonne-Liveblog an en Audiostream ze verwandelen.

"Ech freeë mech op d'Zesummenaarbecht mat European Athletics an der EBU, fir erauszefannen, wéi mir eis Fans nach méi Contenu bidde kënnen, an deem mir mat enger Stëmm schwätzen", esou d'Hannah England an der Erklärung vun EBU. A weider: "Eurovision Sport an European Athletics wëllen déi neiste KI-Technologie testen an domadder demonstréieren, wéi se an engem iwwerwaachte Kader effektiv agesat ka ginn, fir sou de Mënschen e méi grousse Choix kënnen ze ginn, wéi se hire Liblingssport suivéiere kënnen."