Vun en Donneschdeg bis nächste Samschdeg ass hei zu Lëtzebuerg de Joreskongress vun der "Gesellschaft fir Orthopedesch Traumatologesch Sportmedezin".

Et ass fir d'éischte Kéier, datt dëse Kongress hei zu Lëtzebuerg ass. Dat mécht eist Land engersäits als wëssenschaftleche Kongress-Standuert bekannt, bitt awer gläichzäiteg all sportmedezinesch Interesséierte vun hei d'Méiglechkeet, speziellt sport-orthopedescht, traumatologescht Fachwëssen um héchsten Niveau ze kréien, seet de Kongresspresident, den Dr. Christian Nührenbörger.

38. GOTS-Joreskongress zu Lëtzebuerg/Reportage Guy Seyler

Wärend dësem Kongress – wou iwwer 400 Leit sech ageschriwwen hunn - ginn déi neiste wëssenschaftlech Erkenntnisser um Gebitt vun der orthopedesch traumatologescher Sportmedezin ausgetosch.

"Zielgruppe der Gesellschaft sind alle Fachleute im Gesundheitswesen, die sich für Sportorthopädie, Sporttraumatologie, Sportphysiotherapie, Sportwissenschaft, Biomechanik und Orthopädietechnik interessieren. Daher haben wir auch spezielle wissenschaftliche Sitzungen und Workshops für Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Trainer und Sportbetreuer mit im Programm. Zudem haben wir aber auch sehr interessante Sitzungen für die Studenten der Medizin, Physiotherapie und Sportwissenschaften. z.B. zur klinischen Anatomie mit dem weltbekannten Orthopäden Dr Robert Smigielski aus Polen.", esou den Dr. Nührenbörger.

Aus Kanada ass Dr. Carolyn Emery do a schwätzt iwwer Preventioun am Sport. D'Schwäizerin Dr. Anja Hirschmüller behandelt Diagnostik an Therapie. Technik bei chirurgeschen Agrëff, Physiotherapie, Sport mat Kanner a vill aner Theme stinn iwwer déi 3 Deeg um Programm.

Et sinn awer och international bekannten Toppathleten invitéiert, seet den Dr Christian Nührenbörger.

"Da Radsport und Triathlon ein Hauptthema des Kongresses sein werden, haben wir die Ironman Hawaii Sieger und Weltmeister Jan Frodeno und Anne Haug aus Deutschland sowie die beiden ehemaligen Luxemburger Radsportler Andy und Fränk Schleck eingeladen."

Lëtzebuerg ass zanter ville Jore Member vun der G.O.T.S. Vun 2018 bis 2022 war den Dr Romain Seil esouguer hire President.

"Daneben war Dr Axel Urhausen G.O.T.S. Sportarzt des Jahres 2016. Und ich selbst war 2016 Kongresssekretär und darf dieses Jahr der GOTS-Kongresspräsident sein."

Interessant fir d'Fräizäitsportler ass den Charity Run e Samschdeg de Moien.

"Jeder der will, kann gerne mitlaufen. Es ist eine kleine Runde von etwa 3,5 km. Für alle die Lust und Zeit haben, am Samstag morgens um 7 Uhr für den guten Zweck mitzumachen."

Dësen "Charity Run" wéi och de ganze Kongress ass zu Dummeldeng am a beim Park Hotel. D’Startgeld vun 10 Euro geet un d'Sherpa Nepal Hëllef.

*GOTS = eng vun de gréissten Associatioune weltwäit, déi méi wéi 1.500 Sportorthopäden a Sporttraumatologen aus dem däitsch-sproochege Raum versammelt.